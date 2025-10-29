بسبب الكلاسيكو، إيقاف حارس ريال مدريد

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة الحارس الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد بالإيقاف لمباراة واحدة على خلفية طرده في اللحظات الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني تعاقب حارس ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أوضحت لجنة الانضباط أن لونين، الذي طُرد من قبل الحكم سيزار سوتو جرادو بعد المشاجرة التي اندلعت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء، لن يتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فالنسيا، المقررة السبت المقبل.

ويعتزم ريال مدريد تقديم استئناف ضد العقوبة، إذ يرى النادي أن التسجيلات التلفزيونية لا تُظهر أي سلوك عدواني واضح من جانب الحارس الأوكراني خلال الأحداث التي وقعت بعد المباراة.

وفي حال لم يُقبل الاستئناف، سيحل الحارس الشاب فران جونزاليس، حارس كاستيا، مكانه في قائمة الفريق، مع سيرخيو ميستري كحارس ثالث.

الكلاسيكو

وشهدت نهاية الكلاسيكو حالة من التوتر أسفرت عن إشهار الحكم لبطاقة حمراء واحدة وست بطاقات صفراء، 4 منها بحق لاعبي ريال مدريد و3 بحق لاعبي برشلونة.

وتلقى من جانب الفريق الملكي كل من ميليتاو، ورودريجو، وفينيسيوس بطاقات صفراء “بعد نهاية المباراة ودون استخدام ألفاظ مسيئة أو تهديدية”، وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

بينما حصل لونين على البطاقة الحمراء “لمغادرته دكة البدلاء متجهًا نحو مقاعد بدلاء الفريق الخصم بطريقة عدوانية، ما استدعى تدخل زملائه لإيقافه”، بحسب ما دوّنه الحكم سوتو جرادو في تقريره الرسمي.

ويُعد فران جونزاليس (20 عامًا) أحد أبرز الحراس الواعدين في أكاديمية ريال مدريد، إذ يحرس حاليًا مرمى فريق كاستيا تحت قيادة ألفارو أربيلوا.

وبينما يواصل ريال مدريد مساعيه القانونية لتخفيف العقوبة أو إلغائها، يبقى الفريق في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستئناف لتحديد وضع لونين في مواجهة فالنسيا المقبلة.

