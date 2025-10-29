المصري يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي وتصعيد لاعب الشباب (صور)

يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لمباراته أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.



مباراة الأهلي والمصري

وشهد مران المصري مشاركة اللاعب صالح فريد مهاجم فريق الشباب بالنادي والذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين نبيل الكوكي المدير الفني للفريق وعباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مواجهتي الأهلي مع بتروجت، والزمالك مع البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي اليوم الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر، فيما يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي غدا الخميس بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك



1- سيراميكا كليوباترا 23

2- الأهلي 21

3- المصري 19

4- وادي دجلة 19

5- الزمالك 18

6- إنبي 18

7- بيراميدز 17

8- زد 16

9- غزل المحلة 15

10- سموحة 15

11- مودرن سبورت 15

12- الجونة 15

13- البنك الأهلي 14

14- بتروجيت 14

15- الحدود 12

16- الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط





