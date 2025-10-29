الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي وتصعيد لاعب الشباب (صور)

نبيل الكوكي، فيتو
نبيل الكوكي، فيتو

يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لمباراته أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.
 

مباراة الأهلي والمصري 

 

وشهد مران المصري مشاركة اللاعب صالح فريد مهاجم فريق الشباب بالنادي والذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين نبيل الكوكي المدير الفني للفريق وعباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين

 

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مواجهتي الأهلي مع بتروجت، والزمالك مع البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي اليوم الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر، فيما يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي غدا الخميس بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك 


1- سيراميكا كليوباترا 23
2- الأهلي 21
3- المصري 19
4- وادي دجلة 19
5- الزمالك 18
6- إنبي 18
7- بيراميدز 17
8- زد 16
9- غزل المحلة 15
10- سموحة 15
11- مودرن سبورت 15
12- الجونة 15
13- البنك الأهلي 14
14- بتروجيت 14
15- الحدود 12
16- الجيش 10 نقاط
17- المقاولون العرب 9 نقاط
18- فاركو 9 نقاط
19- الاتحاد 8 نقاط
20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
21- الإسماعيلي 7 نقاط


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري الأهلي المصري البورسعيدي الدوري الممتاز مباراة الاهلي والمصري

مواد متعلقة

نتائج الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

بسبب الكلاسيكو، إيقاف حارس ريال مدريد

دوري أبطال أفريقيا، طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

3 سيناريوهات ترسم تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

غياب القوة الضاربة، أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة التأمين الإثيوبي اليوم في مؤتمر صحفي

غضب في برشلونة، الكلاسيكو يفجر قضية نيجريرا مرة أخرى

اليوم انعقاد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية