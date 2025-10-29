30% زيادة في حركة السياحة الثقافية بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ برامج سياحية متنوعة تتيح للسياح الاستمتاع بزيارة المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية المحيطة به، مشيرا إلى أن المتحف سيكون أحد أهم المقاصد الثقافية في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن منطقة الأهرامات والمتحف الكبير تشهد تطويرا شاملا بالتعاون مع شركات عملاقة، يتضمن إنشاء مطاعم ومطاعم سريعة ومراكز تسوق ومناطق ترفيهية لتشغيل المنطقة بأكملها وتحقيق تجربة متكاملة للزوار.

وأضاف أن مطار سفنكس الدولي، الواقع على الطريق الصحراوي، سيكون بوابة رئيسية لاستقبال الزائرين، ما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة، داعيا إلى الإسراع في الاستثمار الفندقي لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبد العال على ضرورة أن تتصدر مصر المشهد في السياحة الثقافية، مؤكدًا أن البلاد تمتلك حضارة فريدة وتاريخًا لا مثيل له، متوقعًا أن تشهد السياحة الثقافية زيادة بنسبة تصل إلى 30% بدءًا من العام المقبل، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية.

