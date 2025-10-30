مصرع أربعيني سقط من الدور الخامس بمساكن عزبة صقر بالدقهلية

لقي أربعيني مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس في مساكن عزبة صقر التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.



انتقلت قوة أمنية من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على إثر سقوطه من ارتفاع في مساكن عزبة صقر مركز السنبلاوين.



وبالفحص تبين مصرع “إبراهيم جلال محمد” 42 سنة تم معاينة الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى السنبلاوين بعد معاينة الشرطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.