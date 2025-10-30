الخميس 30 أكتوبر 2025
مصرع أربعيني سقط من الدور الخامس بمساكن عزبة صقر بالدقهلية

سقوط شخص من علو،
سقوط شخص من علو، فيتو

لقي أربعيني مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس في  مساكن عزبة صقر التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.
 

انتقلت قوة أمنية من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على إثر سقوطه من ارتفاع في مساكن عزبة صقر مركز السنبلاوين.


وبالفحص تبين مصرع “إبراهيم  جلال محمد” 42 سنة تم معاينة الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى السنبلاوين بعد معاينة الشرطة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

