بعد خروج ليفربول، الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس كاراباو

حسمت 8 فرق تأهلها للدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية المحترفة “كأس كاراباو”، للموسم الحالي 2025/2026.

وتأهل للدور ربع النهائي كل من:

نيوكاسل يونايتد - برينتفورد - فولهام - كارديف سيتي - مانشستر سيتي - أرسنال - كريستال بالاس - تشيلسي.

ليفربول يخسر أمام كريستال بالاس

وخسر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية المحترفة (كاراباو).

سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة 41 و45، ويرمي بينو في الدقيقة 88.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح سواء عن القائمة الأساسية التي تبدأ اللقاء، أو حتى البدلاء، وذلك بسبب اعتماد المدرب على عناصر بديلة وأخرى شابة، بجانب عدد من الأساسيين.

