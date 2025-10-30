الخميس 30 أكتوبر 2025
رياضة

كأس كاراباو، توتنهام يخسر أمام نيوكاسل في ثمن النهائي

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

كأس كاراباو، خسر فريق توتنهام بنتيجة (0-2)، أمام مضيفه نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كاراباو) للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف نيوكاسل اللاعب فابيان شار في الدقيقة 24، ونيك فولتميد في الدقيقة 50.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد حقق الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف توتنهام اللاعب ميكي فان دي فين (هدفين) في الدقيقة 19 و45+6 وبابي سار 89. 

الجريدة الرسمية