كأس كاراباو، وولفرهامبتون يخسر 4-3 أمام تشيلسي في مباراة مثيرة

كأس كاراباو، انتهت مباراة وولفرهامبتون أمام تشيلسي بفوز الأخير 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وكان أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه، لمواجهة منافسه وولفرهامبتون، في كأس كاراباو

وتأهل فريق تشيلسي إلى الجولة الرابعة من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز أمام لينكولن سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما صعد وولفرهامبتون على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لاشيء.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

دخل فريق تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في كأس كاراباو بتشكيل مكون من:

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: هاتو، تشالوباه، توسين، مالو جوستو.

خط الوسط: لافيا، إنزو فيرنانديز، بوناتي.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتنز، استيفاو.

فريق وولفرهامبتون، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون، فيتو

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

فيما، دخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: سا

الدفاع: دوهيرتي - موسكيرا - جوميز – مولر – أغبادو

خط الوسط: تشاتشوا – جوميز – لوبيز – هيوانج تشان

الهجوم: أروكوداري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.