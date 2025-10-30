التحفظ على جثتي مصوري بورسعيد اللذين سقطا من أعلى ونش أثناء مهمة تصوير لعملهم

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام بـ محافظة الإسماعيلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثة المصور ماجد هلال بمستشفى 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، لحين صدور قرار النيابة بالتصريح بالدفن.

المصوران كيرلس صلاح وماجد هلال الراحلان، فيتو

وشهدت محافظة بورسعيد حادثًا مأساويًّا أسفر عن وفاة المصورين الشابين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تأدية عملهما في مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات.

وفاة اثنين من المصورين في حادث مأساوي ببورسعيد

تعود أحداث الواقع عندما سقط كل من المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح من أعلى ونش، خلال تنفيذ مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات الخاصة بمنطقة شرق التفريعة في بورسعيد، مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وتباشر الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما استدعت مسؤولي الشركة التي استعانت بالمصورين لسماع أقوالهم.

