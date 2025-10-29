مصرع شاب غرقًا في بحر شبين بالمحلة الكبرى

لقي شاب يُدعى محمد عبد الكريم مصرعه غرقا في بحر كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

علي الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى المحلة العام ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية.

