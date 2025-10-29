مصرع شخص دهسه جرار زراعي بشرق العوينات في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا تحت عجلات جرار زراعي، في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع شعبان أحمد عبد ربه السيد عوض، 69 عامًا، دهسا بجرار زراعي في منطقة الكيلو 200 طرق " الداخلة – شرق العوينات ".

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة المتوفي لأسرته والتصريح بدفنه.

