كأس كاراباو، توتنهام يتأخر بهدف أمام نيوكاسل في الشوط الأول

كأس كاراباو، تأخر فريق توتنهام بنتيجة (0-1)، أمام مضيفه نيوكاسل في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كاراباو) للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف نيوكاسل اللاعب فابيان شار في الدقيقة 24.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد حقق الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف توتنهام اللاعب ميكي فان دي فين (هدفين) في الدقيقة 19 و45+6 وبابي سار 89. 

