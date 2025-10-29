كأس كاراباو، توتنهام يتأخر بهدف أمام نيوكاسل في الشوط الأول

كأس كاراباو، تأخر فريق توتنهام بنتيجة (0-1)، أمام مضيفه نيوكاسل في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كاراباو) للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف نيوكاسل اللاعب فابيان شار في الدقيقة 24.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد حقق الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف توتنهام اللاعب ميكي فان دي فين (هدفين) في الدقيقة 19 و45+6 وبابي سار 89.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.