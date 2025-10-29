الخميس 30 أكتوبر 2025
تموين الإسماعيلية: تحرير244 مخالفة تموينية لمحال ومخابز

رئيس مدينة القنطرة يستوقف سيارة تحمل 103 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء

جانب من الحملات، فيتو

تمكن محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، من ضبط  سيارة محملة بعدد 103 أسطوانات بوتاجاز حال عبورها الطريق. 

محامي شهود جريمة صغير الإسماعيلية يفجر مفاجأة بخصوص الهواتف المختفية

محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية

 

استدعاء مكتب التموين 

وعلى الفور استدعى إدارة تموين القنطرة غرب والذين قاموا بتحرير محضر لسائق السيارة وذلك لعدم وجود فواتير لاسطوانات البوتاجاز وتجميعها بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات التموين 

 

و تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

 

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع إدارة تموين فايد والقنطرة غرب، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٨ أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

 

نتائج الحملات التموينية

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط أحد المحال التجارية لحيازة ٦٥٦ كيلو جرام مواد كيماوية زراعية منتهية الصلاحية.                                   

و ضبط  أحد المحال لحيازته عدد ٣٤٦ عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية،  ضبط مخبز لتصرفه في عدد ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم  بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

 

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 مجال الرقابة على المخابز 

 

 تم تحرير ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٧محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن رغيف الخبز، ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

 

مجال الرقابة على الأسواق 

 

 كما تم تحرير ٨٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر لبيع بأزيد من السعر الرسمي، ٢٠ محضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٢٠ محضر لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، ٦ محاضر لعدم تغطية لحوم حمراء.

 

مجال الرقابة على البدالين التمونين  

 

بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر للغلق بدون إذن، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضر لعدم وجود سجل زيارات، وفي مجال محطات الوقود: تم تحرير محضر للتوقف عن ممارسة النشاط، محضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت، في مجال الجمعيات التعاونية  تم تحرير محضر للغلق بدون إذن لإحدى الجمعيات التعاونية، وجاري المتابعة المستمرة طبقًا للتعليمات.

 

 

الجريدة الرسمية