قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد يهدد بعودة المواجهات إلى وتيرتها السابقة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

شهود عيان: دوي انفجارات عنيفة

قال شهود عيان إن قذائف مدفعية سقطت قرب المنازل شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات. ولم ترد حتى الآن أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية.

استمرار الخروقات رغم اتفاق وقف حرب غزة

ويأتي القصف بعد ساعات من تحذيرات دولية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بخرق التفاهمات.

مصادر سياسية إسرائيلية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى نية جيش الاحتلال الإسرائيلي "الرد على الخروق"، فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال هو من بدأ التصعيد.

أجواء من التوتر الحذر

تسود أجواء من القلق والتوتر في أوساط سكان المغازي والمخيمات المجاورة، وسط مخاوف من اتساع رقعة القصف لتشمل مناطق أخرى في وسط القطاع.

وتواصل طواقم الدفاع المدني تمشيط المناطق المستهدفة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مفقودين تحت الأنقاض.

