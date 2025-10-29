سوريا تعلن الاعتراف رسميا بجمهورية كوسوفو

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين السورية مساء اليوم الأربعاء، الاعتراف بـ كوسوفو رسميا كـ "دولة مستقلة وذات سيادة".

اجتماع ثلاثي ضم سوريا والسعودية وكوسوفو

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "عُقد في العاصمة الرياض اجتماع ثلاثي ضم الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، أعلنت الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة، انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.

إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو

كما أعربت الجمهورية العربية السورية عن تقديرها العميق لجهود المملكة العربية السعودية ودورها البناء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وتتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

