هيئة البث الإسرائيلية تزعم: حزب الله يهرب صواريخ من سوريا إلى لبنان

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حزب الله هرب خلال الأشهر الماضية مئات الصواريخ من سوريا إلى لبنان، في تحركات وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها محاولة لتعزيز قدراته الهجومية ضد إسرائيل.

إحباط جيش الاحتلال لجزء من تهريب الصواريخ لحزب الله اللبناني

وادعى التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط جزءًا من هذه الصواريخ قبل وصولها إلى لبنان، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن جهود استخباراتية وميدانية لمنع تصعيد الوضع على الحدود الشمالية.

إشراك واشنطن في ملف تهريب حزب الله للصواريخ

وأضافت الهيئة أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بتفاصيل تهريب حزب الله للصواريخ، مشيرة إلى أن تل أبيب رأت في هذه المعلومات أهمية كبيرة لمواصلة الاستعدادات الدفاعية والهجومية في حال التصعيد مع لبنان.

هذه التطورات تأتي في ظل توتر مستمر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وسط تحذيرات من احتمالية تصعيد محدود أو تبادل ضربات صاروخية إذا استمر حزب الله في تعزيز ترسانته العسكرية.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه لا توجد استعدادات لدى الجيش لتصعيد محتمل مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت القناة، إنه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".

كما قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن احتمال الحرب الإسرائيلية على ‎لبنان موجود لكنه ليس مؤكدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: ليس لدينا قرار بأن نشن معركة لكن إذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل.

