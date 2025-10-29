الشرع من السعودية: 28 مليار دولار استثمارات دخلت سوريا خلال 6 أشهر

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأربعاء، إن السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة، لافتا إلى أن دمشق تعد ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وأن استقرار سوريا مرتبط بالتنمية الاقتصادية.

إعادة الإعمار في سوريا من خلال الاستثمار

وتابع الرئيس السوري: بدأنا صفحة جديدة وانفتحنا على العالم.. عدلنا قوانين الاستثمار.. قوانين الاستثمار من الأفضل في العالم ولدينا تحدي التطبيق.. اخترنا إعادة الإعمار في سوريا من خلال الاستثمار.. العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية".

وأضاف أحمد الشرع: استثمارات بنحو 28 مليار دولار دخلت إلى سوريا خلال 6 أشهر.

وصول أحمد الشرع إلى السعودية

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الرياض اليوم في إطار زيارة عمل، إذ سيلتقي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك الرئيس السوري الشرع في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد فعالياتها في العاصمة الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "مفتاح الازدهار"، بحضور رؤساء الدول، والوزراء، ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مختلف المجالات.

