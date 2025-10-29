زاهي حواس: القناع الذهبي لتوت عنخ آمون أيقونة خالدة

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن العالم ينتظر بفارغ الصبر مشاهدة كنوز الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، موضحا أن القناع الذهبي للملك يعد أعظم وأجمل قطعة فنية في التاريخ الإنساني، حيث صنع من الذهب الخالص ويزن نحو 11 كيلوجرام.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القناع الذهبي يعرض في قاعة مخصصة وحده داخل المتحف، حتى يتمكن الزائر من التأمل فيه لساعات طويلة، نظرا لما يحمله من إبداع فني لا مثيل له.

وأشار إلى وجود قطع أخرى مدهشة مثل الكوب المزخرف بالنقوش الدينية، والعقود والعجلات الحربية، والتوابيت الذهبية، وقطع الخشب المطعمة بالأحجار الكريمة.

وأوضح عالم الآثار، أن أجمل القطع بالنسبة له هي كرسي العرش الذي لم يغادر المتحف المصري يوما، ويظهر الملك توت عنخ آمون وزوجته عنخ إسن آمون في مشهد يعبر عن وحدة الروح بينهما، حيث يرتديان صندلًا واحدا في دلالة رمزية على اتحادهما الأبدي.

وأوضح أن كل قطعة من مجموعة توت عنخ آمون تحمل قصة فريدة من الجمال والرمز والخلود، مما يجعل من زيارة المتحف تجربة روحانية وثقافية لا تتكرر في أي مكان آخر بالعالم.

