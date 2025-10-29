الأربعاء 29 أكتوبر 2025
السياحة تعلن مفاجآت في عرض آثار توت عنخ آمون

تتواصل بوتيرة متسارعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية داخل  المتحف المصري الكبير، استعدادًا للافتتاح المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، والذي يترقبه العالم بأسره. 

استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تجرى على ثلاثة مستويات رئيسية وهي مستوى تجهيزات حفل الافتتاح وتفاصيل التنظيم والاستقبال، لضمان خروج الاحتفالية بصورة مبهرة تليق باسم مصر ومكانتها، ومستوى التجهيزات الأثرية داخل المتحف.

مفاجآت العرض بقاعتي توت عنخ آمون 

ويعرض المتحف المصري الكبير العديد من مفاجآت العرض بقاعة الملك توت عنخ آمون وأبرزها: «القناع الذهبي، تابوت الملك، كرسي العرش الملكي، الأقراط الملكية، تمثال أنوبيس، إناء عطري علي هيئة أسد، إناء لحفظ الزيوت العطرية، الإكليل الملكي، التابوت الخارجى للملك، المقصورة الكانوبية، تمثال الكا، صندوق المجوهرات، مروحة ريش النعام، مسند رأس الملك توت عنخ آمون».  

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سينطلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت، الأول من نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد كبير من ملوك ورؤساء العالم. 

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يستمر الحفل لمدة لن تقل عن ساعة ونصف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر من الرؤساء والملوك. 

وأوضحت المصادر أنه سيتم عقب الحفل افتتاح قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير.

الفنانون المشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأوضحت المصادر أن عدد الفنانين المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيصل إلى 250 فنانا بينهم 160 فنانا مصريًا من الكورال والصوليستات وعازفي الآلات التقليدية، والراقصين، إضافة إلى أوركسترا ضخم جرى تشكيله من نخبة العازفين المنتمين لأكبر الأوركسترات العالمية، تم اختيارهم بعناية لتمثيل 79 جنسية، حيث سيضم الحفل إبداعًا جديدًا ورؤية فنية غير مسبوقة، من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه. 

وقالت المصادر: إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقوده مخرجو حفل نقل المومياوات الملكية وهما مازن المتجول وأحمد المرسي، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستحظى بمتابعة المشاهدين. 

وتابعت المصادر أن حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حفلا مميزا، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالحفل، ونقل ووضع القطع الآثرية داخل فتارين العرض.

