رياضة

الأهلي يتأخر بهدف ويفشل في اختراق دفاعات بتروجت بعد 30 دقيقة

مباراة الأهلي وبتروجت
مباراة الأهلي وبتروجت

الدوري المصري، تقدم فريق بتروجت، على نظيره النادي الأهلي بهدف نظيف، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

حامد حمدان يتقدم بهدف بتروجت الأول

تقدم حامد حمدان، لاعب بتروجت، بالهدف الأول لفريقه في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 11 بعد ركلة حرة لمصلحة بتروجت تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها حمدان برأسية في شباك الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من محمد الشناوي.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور بعد الهدف، إلا أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات بتروجت المتمركزة بشكل جيد للغاية.

 

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت 

وجاء تشكيل الأهلي أمام بتروجيت كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري

وجاء تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

ويجلس على دكة بدلاء بتروجت كلا من أحمد غنيم، أحمد عبدالموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، سمير محمد.

 

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري 

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

 

 قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد. 

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه،  محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

