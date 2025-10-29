سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة الأهلي

أعلن سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري

وجاء تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

ويجلس على دكة بدلاء بتروجت كل من أحمد غنيم، أحمد عبد الموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، سمير محمد.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

وجاء تشكيل الأهلي أمام بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.