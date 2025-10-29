الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي مهتم بضم سعيد الملا في الانتقالات الصيفية

لاعبو مانشستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اهتمامه بضم أحد المواهب الشابة بالدوري الألماني، من أجل تدعيم خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مانشستر سيتي من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع سعيد الملا نجم خط وسط كولن والمنتخب الألماني الشاب.

ورفض كولن عرضًا بقيمة 20 مليون يورو من برايتون للاستغناء عن خدمات الملا في الصيف الماضي، وتراقب عدة أندية في الدوري الإنجليزي وأوروبا صاحب الـ17 عامًا وتطوره في ألمانيا، على رأسها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند التي استفسرت عن ضم سعيد الملا بشكل غير رسمي.

 

مانشستر سيتي يحدد خليفة جوارديولا لتدريب الفريق 

فيما تدرس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خياراتها مبكرًا تحسبًا لرحيل الإسباني بيب جوارديولا، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2027، وهو الموعد الذي يُتوقع أن ينهي فيه مسيرته التدريبية في إنجلترا.

كومباني بديل جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي 

وكشف موقع "TEAMtalk" أن مانشستر سيتي يفكر في إعادة قائده السابق فينسنت كومباني لتولي المهمة خلفًا المدرب جوارديولا، رغم ارتباط المدرب البلجيكي بعقد طويل الأمد مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029. 

وتؤكد التقارير أن إدارة النادي الإنجليزي قد تختبر إمكانية استعادة أسطورتها السابق في حال قرر جوارديولا الرحيل.

مسيرة كومباني التدريبية 

كومباني تولى تدريب بايرن في مايو 2024 ونجح في الفوز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول، ليواصل الفريق بدايته المثالية هذا الموسم بتحقيق العلامة الكاملة بعد سبع مباريات.

المدرب البلجيكي بدأ مسيرته التدريبية مع أندرلخت ثم بيرنلي قبل أن يصعد بسرعة إلى قمة الكرة الأوروبية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي سعيد الملا كولن الالماني منتخب ألمانيا للشباب بيب جوارديولا

مواد متعلقة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سوانزي في كأس كاراباو

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

الداخلية تنفي إغلاق الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير والفئات المعفاة

بتروجت يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول والعارضة تمنع هدف لـ«تريزيجيه»

متورط في مجازر أرعبت المدنيين في السودان، من هو "أبو لولو" سفاح الفاشر؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

في ذكرى مولده، حكاية زواج والد ووالدة سيدي إبراهيم الدسوقي

كيف يتم احتساب الزكاة على الذهب وما هي قيمتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية