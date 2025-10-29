الأربعاء 29 أكتوبر 2025
رياضة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سوانزي في كأس كاراباو

عمر مرموش
عمر مرموش

يحل مانشستر سيتي ضيفا أمام نظيره سوانزي سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" موسم 2025-2026.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الرابطة واستعادة الثقة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم رفقة مانشستر سيتي، واحتمالية إراحة إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سوانزي  في كأس كاراباو


حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ريكو لويس، أوسكار بوب، ماتيو كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: نيكو جونزاليس، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي
 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام سوانزي  في كأس الرابطة عبر قناة beIN sports HD 6.
 

وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26، مساء أمس الثلاثاء.


وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.


وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم


برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

