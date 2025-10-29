الشباب والرياضة تعلن ضوابط الدعوة للجمعية العمومية للجنة البارالمبية وتعديلات اللائحة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الضوابط الخاصة بالدعوة للجمعية العمومية للجنة البارالمبية، وذلك تمهيدا لتشكيل المجلس الجديد للجنة، بعد تعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 239، قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1464 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية، حيث تضمن القرار أنه خلال 3 أشهر يجب عقد اجتماع لتعديل لائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية وتوفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد، على أن يتم إرساله للجهة الإدارية المركزية لاعتماده، قبل الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة خلال 45 يوما.

وأكدت وزارة الرياضة، أنه في حال عدم الرد على التعديلات الجديدة خلال 15 يوما، فيعني أنه تمت الموافقة على التعديلات، على أن يتم إرسال مقترح التعديلات قبل 15 يوما من موعد عقد الاجتماع، وفي حال الموافقة فيمكن الدعوة من اليوم التالي.

وأعلنت الوزارة أنه يجب على اللجنة البارالمبية نشر موعد عقد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية، على أن تكون الدعوة في موعد لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد على 20 يوما.

كما قررت وزارة الرياضة اعتماد ضوابط تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة البارالمبية المصرية وفقا للقانون رقم 171 لسنة 2025، على أن تسرى أحكام هذا القرار على اللجنة البارالمبية المصرية حال عدم انعقاد الاجتماع الخاص لجمعيتها العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب لتوفيق أوضاعها.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 115 لاعبًا من 35 دولة يتنافسون على لقب أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 125 ألف دولار.

جاء ذلك بحضور عمر هشام طلعت، رئيس اتحاد الجولف، جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا في مصر، غسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن إقامة هذه البطولة الدولية الكبرى على أرض مصر تمثل تجسيدًا حقيقيًا لسياسة الدولة في ربط الرياضة بالسياحة، مشيدًا بالتنظيم المميز والتجهيزات الراقية التي وفرتها إدارة نادي جولف مدينتي واتحاد الجولف.

وقال وزير الشباب والرياضة: "بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف تعكس الصورة الحضارية لمصر الجديدة، وتبرز ما تمتلكه من منشآت رياضية وسياحية قادرة على استضافة الأحداث الكبرى بمعايير عالمية، في ظل رؤية القيادة السياسية لجعل الرياضة أحد روافد الدبلوماسية الناعمة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية".

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية المختلفة لتوسيع قاعدة استضافة البطولات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية والسياحية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرياضي في مصر.

من جانبه، أعرب عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته بعودة البطولة بعد توقف طويل دام ١٥ عامًا، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى زيادة عدد البطولات الدولية والعالمية في مصر سنويًا، تنفيذًا لاستراتيجيته في جعل مصر مركزًا إقليميًا لرياضة الجولف.

تُقام البطولة ضمن أجندة الجولة الآسيوية للتنمية، التي تعد من أبرز البطولات العالمية، ومن المقرر استمرارها في مصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وفقًا للتعاقد الموقع مع الجولة الآسيوية والذي أُعلن عنه في المؤتمر الصحفي العالمي مطلع الشهر الجاري.

يشارك في البطولة 35 دولة وهي؛ "الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وتونس وإنجلترا واليابان وإسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية واسكتلندا والمغرب والسعودية والجزائر وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان وتايلاند وفيتنام وسويسرا والفلبين وماليزيا ولاوس وبنجلاديش وإندونيسيا وأستراليا والمغرب وروسيا والصين تايبيه وكندا وهونج كونج والنمسا وباكستان ولبنان"، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

فيما كشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن استقالة حسين لبيب نادي الزمالك، خلال جلسة جمعته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأكد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي لم يعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك أمس، وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لم يتقدم باستقالة رسمية أو شفهية حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تدعم جميع الاندية على رأسها الأهلي والزمالك للقيام بمهمتهم خاصة أنهما القوى الناعمة مصر رياضيا.

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، استقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما أمس في العاصمة الإدارية.

