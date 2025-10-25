السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم حق سيادي ولن نخضع لإملاءات واشنطن

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تخصيب اليورانيوم حق أصيل لإيران لا يمكن لأي طرف أن يحرمها منه، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى حقوق مشروعة ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

 

إيران: مستعدون للتفاوض وبناء الثقة

وقال الوزير إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة تهدف إلى بناء الثقة وإزالة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحًا أن طهران ترحب بأي اتفاق عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف ويؤدي إلى تنفيذ التزامات متبادلة بوضوح وشفافية.

وأضاف:“إيران لم ترفض الحوار يومًا، لكنها ترفض الضغوط والإملاءات التي تتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال”.

 

انتقاد إيراني حاد لنهج واشنطن

وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـأسلوب واشنطن القائم على فرض الإملاءات أثناء المفاوضات، مؤكدًا أن إيران لن تخضع لهذا النهج، وأن أي مفاوضات يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس على لغة التهديد والعقوبات.

وختم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن إيران لا تبحث عن التصعيد، بل تسعى إلى تفاهم حقيقي يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا القوى الدولية إلى التعامل بعقلانية وعدالة مع الملف النووي الإيراني، بعيدًا عن الازدواجية السياسية والمعايير المزدوجة.

وزير الخارجية الإيراني تخصيب اليورانيوم إيران واشنطن عباس عراقجي البرنامج النووي الإيراني

