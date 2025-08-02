السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إيران تكشف قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وآلية جديدة للتعامل مع وكالة الطاقة الذرية

إيران،فيتو
إيران،فيتو

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن وكالة الطاقة الدولية وافقت على آلية جديدة للتعاون معها.

موعد تخصيب اليورانيوم الايراني 

وتابع أن الوكالة سترسل فريقا إلى إيران للتفاوض.


وأضاف أنه يمكن تجديد المباني، واستبدال الآلات، لأن التكنولوجيا متوفرة.

كما قال: "لدينا عدد كبير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا. لكن موعد وكيفية استئناف التخصيب يعتمدان على الظروف".

وأكد على أنه ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز".

رغم هذا، رأى أنه بإمكان واشنطن التعبير عن مخاوفها من خلال المفاوضات.

ولفت إلى أنه يمكن التفاوض وتقديم الحجج، لكن مع التخصيب الصفري لا شيء لدى إيران لتقديمه، وفق تعبيره.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل إلى إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

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