الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة داخل ماسورة صرف صحي في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من إنقاذ قطة صغيرة علقت داخل ماسورة صرف صحي بإحدى قرى مركز سمنود بعدما استغاث الأهالي بالجهات المعنية لإنقاذها.

تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة الغربية إخطارا من غرفة العمليات يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية ميت عساس بوجود قطة تصدر أصوات استغاثة من داخل ماسورة صرف صحي ما أثار تعاطف المواطنين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وباستخدام المعدات اللازمة نجح رجال الإنقاذ في استخراج القطة دون أي إصابات وسط فرحة الأهالي وتصفيقهم تقديرًا لجهود رجال الحماية المدنية الذين ضربوا مثالًا في الرحمة والواجب الإنساني قبل الوظيفي.

وأشاد الأهالي بسرعة الاستجابة وحسن تصرف رجال الحماية المدنية مؤكدين أن ما حدث يعكس الجانب الإنساني النبيل في أداء رجال الإنقاذ.

