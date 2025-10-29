الصحة العالمية: نشعر بالصدمة لمقتل أكثر من 460 في المستشفى السعودي بالفاشر

قالت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الأربعاء: نشعر بالصدمة البالغة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا في المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في السودان.

وأضافت الصحة العالمية: "نشدد على أن جميع الهجمات على المرافق الصحية يجب أن تتوقف فورًا ودون أي شروط".

وحشية ميليشيا الدعم السريع في السودان

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية ميليشيا الدعم السريع في السودان والاستهداف للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن "استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

عمليات انتقامية واسعة في الفاشر

بدوره، قالت شبكة أطباء السودان، في تصريحات تلفزيونية، إن التقارير من الفاشر صادمة وميليشيا الدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة.

وأفادت الشبكة بأن الاتصالات مقطوعة مع فرقهم في الفاشر بعد أسر أحد كوادرهم.

كما أوضحت أن عناصر تابعة لميليشيا الدعم السريع يبثون مشاهد ويفتخرون بقتل مدنيين وتصفيتهم علنا، مضيفة: لدينا تقارير عن استهداف نازحين من الفاشر اتجهوا نحو منطقة طويلة. ولدينا تقارير عن تصفيات عرقية وإثنية تستهدف كل من ينتمي لعرقيات قوات الدعم السريع.

واختتمت: سكان الفاشر يتعرضون لأبشع إبادة جماعية لا تستثني المرضى ولا الأطفال ولا النساء.

