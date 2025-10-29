الأربعاء 29 أكتوبر 2025
شبكة أطباء السودان: التقارير من الفاشر صادمة والدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة

الفاشر السودانية،
الفاشر السودانية، فيتو

الفاشر، قالت شبكة أطباء السودان، في تصريحات تلفزيونية، إن التقارير من الفاشر صادمة وقوات الدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة.


وأفادت الشبكة بأن الاتصالات مقطوعة مع فرقهم في الفاشر بعد أسر أحد كوادرهم.


كما أوضحت أن عناصر تابعة للدعم السريع يبثون مشاهد ويفتخرون بقتل مدنيين وتصفيتهم علنا، مضيفة: لدينا تقارير عن استهداف نازحين من الفاشر اتجهوا نحو منطقة طويلة.. كما لدينا تقارير عن تصفيات عرقية وإثنية تستهدف كل من ينتمي لعرقيات قوات الدعم السريع.

واختتمت: سكان الفاشر يتعرضون لأبشع إبادة جماعية لا تستثني المرضى ولا الأطفال ولا النساء.

 

وقبل وقت سابق، دعا حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش السوداني، مني أركو مناوي، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية وتنتشر المجاعة، بعد إعلان ميلشيا الدعم السريع السيطرة على المدينة.

مجازر وإبادات جماعية فى الفاشر

اتهم مناوي ميليشيات الدعم السريع بارتكاب مجازر وإبادات في مدينة الفاشر والقرى المجاورة، مؤكدًا أن هذه القوات لا تفرق بين طفل أو شيخ أو مدني في هجماتها، قائلًا:"مدينة الفاشر أبيدت بأطفالها وشيوخها بمال الارتزاق وسلاحه".

وطالب حاكم إقليم دارفور المجتمع الدولي بتحقيق مستقل في الانتهاكات الجارية، والإفصاح عن مصير النازحين، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.

حاكم إقليم درافور يوجه رسالة تحذير لميلشيا الدعم السريع

وختم مناوي تصريحه برسالة تحذير لقوات الدعم السريع قائلًا: "على المليشيا ألا تفرح بما حدث، فما يجري في الفاشر هو البداية لا النهاية".

 

 

