ما هي استفادة مصر سياحيا من افتتاح المتحف المصري الكبير؟ مستشار الوزير السابق يجيب

قال الدكتور سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن استقرار الموقف السياسي داخل مصر يعد العامل الأهم في تحفيز نمو القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار السياسيين هما الأساس في ارتفاع معدلات الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطلب على الرحلات السياحية إلى مصر ارتفع بصورة ملحوظة بعد مؤتمر شرم الشيخ الأخير بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس الثقة الدولية المتنامية في المقصد المصري، خصوصًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنامي صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة العالمية.

وذكر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل دفعة قوية لحركة السياحة الوافدة، ولا سيما السياحة الثقافية، موضحًا أن الحدث المنتظر سيجذب مجموعات سياحية جديدة من مختلف دول العالم لما يمثله من قيمة حضارية وتاريخية استثنائية تعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.