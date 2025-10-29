الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ما هي استفادة مصر سياحيا من افتتاح المتحف المصري الكبير؟ مستشار الوزير السابق يجيب

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

قال الدكتور سامح سعد، مستشار وزير السياحة  الأسبق، إن استقرار الموقف السياسي داخل مصر يعد العامل الأهم في تحفيز نمو القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار السياسيين هما الأساس في ارتفاع معدلات الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطلب على الرحلات السياحية إلى مصر ارتفع بصورة ملحوظة بعد مؤتمر شرم الشيخ الأخير بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

 

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس الثقة الدولية المتنامية في المقصد المصري، خصوصًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنامي صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة العالمية.

وذكر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل دفعة قوية لحركة السياحة الوافدة، ولا سيما السياحة الثقافية، موضحًا أن الحدث المنتظر سيجذب مجموعات سياحية جديدة من مختلف دول العالم لما يمثله من قيمة حضارية وتاريخية استثنائية تعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

المتحف الكبير وزير السياحة الرحلات السياحية شرم الشيخ مؤتمر شرم الشيخ

