أول تعليق من رئيس مصلحة الخزانة على طرح عملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية: إن العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تضم ٦ فئات من خام الذهب والفضة: «جنيه، ٥ جنيهات، ١٠ جنيهات، ٢٥ جنيهًا، ٥٠ جنيهًا، مائة جنيه»، تحمل كل منها تصميمًا فريدًا يبرز العناصر المعمارية والأثرية المميزة للمتحف، ومنها: «المسلة المعلقة، الواجهة والمدخل الرئيسي، مراكب الشمس، تمثال رمسيس، وقناع توت عنخ آمون الذهبي».

طرح عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب عن تقديره للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، لتعاونه المثمر والإيجابي، بما في ذلك التنسيق لإصدار شهادة مرفقة مع كل عملة، تتضمن المعلومات التاريخية للتصميم والمواصفات الفنية الخاصة بها.

فيما أكد جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الجديد، أنه تم إنتاج وتصنيع هذه المجموعة التذكارية المتميزة بالتعاون بين المصممين والمهندسين والعمالة الفنية المتخصصة بالمصلحة، وفق أعلى معايير الجودة والدقة الفنية.

وأضاف أنه سيتم إعلان موعد وأماكن طرح هذه الإصدارات المميزة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات السابقة، التي وثقت مشروعات قومية كبرى مثل: قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة «حياة كريمة».

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أصدرت عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تقدمها مصر للعالم في العصر الحديث، وبوصفه أكبر متحف في العالم يعكس الحضارة المصرية القديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.