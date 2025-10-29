الأربعاء 29 أكتوبر 2025
منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

جنود الإحتلال الإسرائيلى،
فيتو

احتجزت السلطات التشيكية في مطار براج الدولي، أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تلقيها إخطارا من السلطات الفرنسية يفيد بوجود تنبيه جنائي صادر بحقه، ما أدى إلى منعه من دخول البلاد وإعادته إلى تل أبيب.

 ممنوع من دخول الأراضي التشيكية

ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الجندي الاحتياطي كان في طريقه إلى قضاء عطلة قصيرة مع زوجته في العاصمة التشيكية، قبل أن يتم توقيفه في المطار لساعات طويلة داخل منطقة الجوازات، حيث أبلغته الشرطة أنه ممنوع من دخول الأراضي التشيكية.

وقال الجندي للصحيفة: عاملوني كمجرم، ولم يقدم لي أحد تفسيرا واضحا لما حدث، مشيرا إلى أن السلطات أبلغته بأن فرنسا أدرجت اسمه ضمن قائمة تنبيه جنائي سارية في جميع دول منطقة شنجن، مما يمنعه من دخول أي دولة أوروبية موقعة على الاتفاقية.

التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في  جرائم خطيرة

وأضاف الجندي أن التشيك أبلغوه بأن التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في  جرائم خطيرة، مرجحا أن يكون الأمر نتيجة خطأ في البيانات أو بسبب خدمته العسكرية في غزة ولبنان، قائلا: "لم أزر فرنسا في حياتي، وربما استخدم أحدهم هويتي".

جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة

وأوضح أن رفع التنبيه لا يمكن أن يتم إلا من قبل السلطات الفرنسية، ما يعنى أنه سيظل ممنوعا من دخول أي دولة أوروبية حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه عدد من العسكريين الإسرائيليين ملاحقات قانونية وتحقيقات في دول أوروبية، وسط اتهامات بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو عامين.

