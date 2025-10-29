اتحاد الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير خطوة مهمة لجذب السياح

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًّا واستثنائيًّا يفخر به كل مصري، موجّهًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بهذه المناسبة التاريخية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية وتعيد وضع مصر في صدارة خريطة السياحة العالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد الشاعر، ضرورة استغلال الزخم الدعائي والإعلامي العالمي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير يجب استثماره بشكل فعّال في تعزيز مكانة مصر كوجهة أولى للسياحة الثقافية.

وأضاف أن افتتاح المتحف سيسهم بقوة في جذب المزيد من السياح للمزارات الأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان، مشددًا على أهمية استضافة فعاليات ومعارض وأحداث دولية كبرى داخل المتحف لتعظيم العائد الدعائي والسياحي منه.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الأمن والاستقرار الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان العامل الرئيسي في زيادة أعداد السياح من نحو 15 إلى 18 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن الرئيس وضع القطاع السياحي على طريق المنافسة العالمية، وأن مصر قادرة على تحقيق قفزات أكبر إذا ما تم التغلب على بعض العقبات الإدارية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

مبادرات تمويل القطاع السياحي

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الحكومة قدمت دعمًا قويًا للقطاع السياحي من خلال مبادرات تمويلية لتشجيع المستثمرين على إنشاء وتطوير المنشآت الفندقية، إلى جانب جهودها في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والأهرامات، مشيرًا إلى وجود استشاري عالمي لوضع المخطط العام للمنطقة بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين تجربة السائح.

وكشف أنه تقدّم بتصور لتطوير منطقة نزلة السمان لتحويلها إلى منطقة "بيوت إجازات" تُثري تجربة السائح وتطيل فترة إقامته، وقد لقي المقترح قبولًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة إدخال مزيد من الأنشطة الترفيهية والمطاعم والفنادق العالمية في محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير لزيادة مدة إقامة السائح إلى نحو عشرة أيام.

كما دعا الشاعر إلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في الحصول على تراخيص بناء الفنادق، والتي قد تستغرق أحيانًا عامين أو ثلاثة، مطالبًا باختصارها إلى أسبوع واحد فقط لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع.

