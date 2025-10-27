سقوط تانكين للزيت من سيارة نقل على الطريق الدولي طنطا – السنطة دون إصابات (فيديو)

شهد الطريق الدولي الجديد "طنطا – السنطة" بمحافظة الغربية اليوم انقلاب تانكي زيت من إحدى سيارات النقل تبلغ سعة كل منهما نحو 500 لتر ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الزيت على سطح الطريق وإعاقة الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت رئيسة مركز ومدينة السنطة الدكتور مني صالح ونائبها أبو اليزيد حسن إلى موقع الحادث ونائب المأمور أحمد الحبشي برفقة قوات مرور السنطة برئاسة الرائد حسام بيومي ووحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لمتابعة الموقف ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق.

وباشرت فرق الحماية المدنية ومجلس مدينة السنطة أعمالها في احتواء بقع الزيت وتنظيف الطريق باستخدام الرمال والمعدات المخصصة لذلك فيما قام وحدة مرور السنطة بتنظيم حركة السيارات وتحويلها لمسار بديل لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وأكدت رئيسة المدينة أنه لم تقع أي إصابات بشرية مشددة على سرعة إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية ورفع المخلفات الناتجة عن الحادث بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

