الجيزة تصدر لائحة تنظيم العمل بمراكز وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 240 (تابع)، الصادر في 27 أكتوبر 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1607 لسنة 2025، بإصدار لائحة تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمحافظة الجيزة.

وجاء في المادة الأولى لقرار محافظة الجيزة "يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغـسيل الكلوي بمحافظة الجيزة".

وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع مراكز الغسيل الكلوي داخـل المستـشفيات الحكومية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والمراكـز الخاصـة التي تقدم خدمات الغسيل الكلوي داخل نطاق المحافظة، وتشمل جميع جوانب العمل فيهـا بـدءًا من تجهيز الوحدة وتوفير الأجهزة والمواد اللازمة، مرورًا بتقـديم الخدمـة العلاجية للمرضى، وصولًا إلى صيانة الأجهزة والتخلص من النفايات الطبية.

