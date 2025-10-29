الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجيزة تصدر لائحة تنظيم العمل بمراكز وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة

مراكز الغسيل الكلوي
مراكز الغسيل الكلوي بالجيزة، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 240 (تابع)، الصادر في 27 أكتوبر 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1607 لسنة 2025، بإصدار لائحة تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمحافظة الجيزة.
وجاء في المادة الأولى لقرار محافظة الجيزة "يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم العمل بمراكز ووحدات الغـسيل الكلوي بمحافظة الجيزة".
وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع مراكز الغسيل الكلوي داخـل المستـشفيات الحكومية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والمراكـز الخاصـة التي تقدم خدمات الغسيل الكلوي داخل نطاق المحافظة، وتشمل جميع جوانب العمل فيهـا بـدءًا من تجهيز الوحدة وتوفير الأجهزة والمواد اللازمة، مرورًا بتقـديم الخدمـة العلاجية للمرضى، وصولًا إلى صيانة الأجهزة والتخلص من النفايات الطبية.

محافظة الجيزة: بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب

محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الجيزة وحدات الغسيل الكلوي بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة مراكز الغسيل الكلوي المستشفيات الحكومية

مواد متعلقة

محافظة الجيزة: بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب

محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

زراعة 4 آلاف شجرة، محافظة الجيزة تنتهي من تطوير محيط المتحف الكبير

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، من هي رحمة محسن صاحبة تريند "مفاتيح قلبك معايا"؟

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية