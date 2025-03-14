الصحة تخصص 813 مركزا للغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة تخصيص 813 مركزًا للغسيل الكلوي على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة ان هذه المراكز تضم 18,623 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة وتتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات.

إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي

وكشفت وزارة الصحة عن أهم إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة (نفرو مصر) بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت إنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 0225873050 بالمجان على مدار الـ 24 ساعة لحجز موعد الجلسة.

وتتضمن الإجراءات:

١- توجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية

٢- ثم تسجيل جدولة جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد تم الانتهاء من تفعيل تطبيق للهاتف المحمول Nephro Misr يقوم المريض من خلاله بحجز الجسات إلى جانب الخط الساخن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتيسير إجراءات الحصول على جلسة الغسيل الكلوي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات، حيث يمكنهم الحصول على الجلسات المقررة لهم داخل أي من مراكز الغسيل الكلوي المدرجة بالمنظومة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن أيضًا وحجز موعد للجلسة داخل النطاق الجغرافي المتواجد به لأي ظروف.

وكشف "عبدالغفار" مؤشرات الآداء الخاصة بمنظومة الغسيل الكلوي منذ انطلاقها في أبريل العام الماضي 2024، حيث تم إجراء 2 مليون جلسة غسيل كلوي، بمعدل 11 جلسة شهريًا لكل مريض بواقع 50 ألف مريض يتم متابعتهم باستمرار وبشكل دقيق، مؤكدًا مساهمة المنظومة في توفير 20% من نفقات الدولة، ومتابعة إدارة أداء 12,000 فرد من طواقم التمريض المسجلين على المنظومة.

منظومة الغسيل الكلوي هي أول ميكنة لعملية حيوية تتم ببث مباشر على المنظومة

وأكدت وزارة الصحة أن منظومة الغسيل الكلوي هي أول ميكنة لعملية حيوية تتم ببث مباشر على المنظومة، يتم من خلالها متابعة جميع جلسات الغسيل الكلوي والعلامات الحيوية للمريض أثناء الجلسة.

وأشارت إلى أهمية المنظومة –أيضًا- في ضمان مكافحة العدوى من خلال تصنيف الماكينات والمرضى والعاملين بحسب الفيروسات وتسجيلهم في المنظومة، ومأمونية المرضى وبياناتهم حيث يتم تسجيل المريض وبدأ الجلسة عبر تقنية التعرف على الوجه، وكذلك تتبع وحوكمة استخدام المستلزمات من مخازن وزارة الصحة إلى عهدة المركز ثم إلى المريض.

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