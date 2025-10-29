وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عبد الله الدردرى مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الأربعاء ٢٩ أكتوبر، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج، بالإضافة إلى بحث ترتيبات استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

جهود التنمية في مصر

فيما يتعلق بالتعاون الثنائى، أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدور الكبير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتطلع لقيام البرنامج بزيادة مساهماته خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الحكومة لتنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، خاصة نحو خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.

وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة

على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في مصر خلال شهر نوفمبر، حيث أعرب عن تطلعه للمشاركة الفاعلة لجميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في المؤتمر للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.

وحرص وزير الخارجية على التعرف على ما يمكن أن يقدمه البرنامج لتنفيذ عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه لتقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للمؤتمر بما يضمن الخروج بتعهدات واضحة تسهم في البدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر، وبما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة

كما أكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبار مصر شريكًا رئيسيًا للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها المستمر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

