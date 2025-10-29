الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة العاملين بها وأسر شهدائها بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. 

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ما يعكسه هذا القرار من تقدير رئيس الجمهورية لتضحيات أبناء وزارة الخارجية الأوفياء، الذين يؤدون مهامهم الوطنية بشرف وتفان في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون مصر خير تمثيل في خدمة مصالحها وصون مكانتها، مشددًا على ما تجسده هذه اللفتة الكريمة من حرص دائم لرئيس الجمهورية على تكريم أبناء الوطن المخلصين الذين يضحون في سبيل رفعة مصر وخدمتها داخل البلاد وخارجها، وتأتي امتدادًا لنهج الدولة في الوفاء لشهدائها الأبرار من القوات المسلحة والشرطة وتقدير أسرهم.

وأكد وزارة الخارجية علي حرص كافة العاملين بها بالداخل والخارج علي استمرار البذل والعطاء والتفاني في العمل والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الوطن العزيز وإعلاء رايته والذود عن مصالحه.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والارهابية لرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء وزارة الخارجية تضحيات أبناء وزارة الخارجية

مواد متعلقة

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطانى

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع بالسودان وليبيا

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في 4 دول تطورات الأوضاع بفلسطين والسودان

وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة (صور)

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads