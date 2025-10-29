أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة العاملين بها وأسر شهدائها بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ما يعكسه هذا القرار من تقدير رئيس الجمهورية لتضحيات أبناء وزارة الخارجية الأوفياء، الذين يؤدون مهامهم الوطنية بشرف وتفان في مختلف أنحاء العالم، ويمثلون مصر خير تمثيل في خدمة مصالحها وصون مكانتها، مشددًا على ما تجسده هذه اللفتة الكريمة من حرص دائم لرئيس الجمهورية على تكريم أبناء الوطن المخلصين الذين يضحون في سبيل رفعة مصر وخدمتها داخل البلاد وخارجها، وتأتي امتدادًا لنهج الدولة في الوفاء لشهدائها الأبرار من القوات المسلحة والشرطة وتقدير أسرهم.

وأكد وزارة الخارجية علي حرص كافة العاملين بها بالداخل والخارج علي استمرار البذل والعطاء والتفاني في العمل والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الوطن العزيز وإعلاء رايته والذود عن مصالحه.

