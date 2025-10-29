الأربعاء 29 أكتوبر 2025
وزير الخارجية ونظيره السودانى يؤكدان وحدة موقف البلدين بشأن ملف الأمن المائي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، حيث بحث الوزيران آخر المستجدات على الساحة السودانية، ولاسيما الأوضاع في مدينة الفاشر وما تشهده من تطورات إنسانية وأمنية.

هدنة إنسانية شاملة تتيح نفاذ المساعدات الإنسانية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أكد على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مشيرًا إلى انخراط مصر بفاعلية في المسارات الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح نفاذ المساعدات الإنسانية  وتخفيف معاناة المدنيين. 

كما شدد الوزير عبد العاطي على تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدًا أن أمن السودان واستقراره يعدان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

إصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية

وقد استعرض الوزيران أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية وإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على استعداد مصر لتوسيع التعاون في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم دعمًا لاحتياجات الشعب السوداني الشقيق.

الرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل

وتناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، بما يعزز أواصر الأخوة التاريخية بين مصر والسودان ويدعم تطلعات الشعبين نحو الأمن والتنمية والاستقرار.

