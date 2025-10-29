ماكينة تلتهم جسد عامل داخل مصنع بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي عامل بأحد مصانع الأقمشة بمدينة العاشر من رمضان مصرعه متأثرًا بإصاباته داخل المصنع أثناء تأدية عمله.

ماكينة قماش تبتلع رجلا في العاشر من رمضان

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من مستشفى العاشر الجامعي بوصول “أحمد م.ع” (28 عامًا)، عامل بأحد مصانع الأقمشة بالمنطقة الصناعية، مصابًا بكسر في الضلوع ونزيف داخلي بالصدر، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن العامل أثناء تشغيله ماكينة تجهيز القماش، جذبته الماكينة من الجزء العلوي لجسده، ما أدى إلى إصاباته الخطيرة التي أودت بحياته.

دفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات، كما كلفت الجهات الأمنية بسرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث.

