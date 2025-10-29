الأربعاء 29 أكتوبر 2025
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من شركة "إندوراما" لبحث التعاون المشترك

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من شركة "إندوراما"

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا رفيع المستوى من شركة "إندوراما" العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج المواد الأساسية، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.

توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، ومنها في قطاعات الغزل والنسيج، والتعدين، والصناعات الكيماوية، والتي تشهد تنفيذ مشروعات طموحة للتطوير والتحديث بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة

وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية داخل السوق المصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الصناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم خطط وبرامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة على أسس تنافسية حديثة، لتحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي، معربا عن ترحيبه بشركة "إندوراما" كشريك محتمل في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الشركات التابعة.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "سيمنس للطاقة" فرص التعاون ونقل التكنولوجيا

وزير قطاع الأعمال العام يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا

من جانبه، قدّم وفد شركة "إندوراما" عرضا شاملا حول أنشطة الشركة واستثماراتها العالمية، موضحين أنها تعمل في عدة مجالات تشمل الأسمدة، والبوليمرات، والألياف والخيوط، والقفازات الطبية. 

كما أعرب الوفد عن اهتمام الشركة الكبير بالسوق المصرية لما تتمتع به من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، إلى جانب فرص التعاون في مشروعات التحول الصناعي المستدام.

