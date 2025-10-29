جولة تموينية على المجمعات الاستهلاكية والمخابز ومحطات الوقود لضبط الأسعار

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بعدد من الأنشطة التموينية بمحافظة القاهرة.

وشملت الجولة المرور على أحد المجمعات الاستهلاكية، ومخبز بلدي مدعم، ومخزن جملة، وفرع كاري أون المطور والمتخصص في بيع الاسماك، وذلك للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والتأكد من الالتزام بتطبيق منظومة الدعم التمويني والخبز وفقًا للضوابط المحددة.

كما تفقدت الوزارة إحدى محطات الوقود بالقاهرة للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام عملية التوزيع، ومتابعة مدى التزام المحطة بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تعديل أسعار الوقود، عملها لمتابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات، والتأكد من توافر السلع التموينية والمقررات البترولية دون أي معوقات، مشددة على أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلى استقرار الأوضاع التموينية والأسواق.

وتعتبر المتابعة الميدانية أحد أهم أدوات الوزارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية والخبز المدعم بكميات كافية وجودة عالية، فضلا عن حرصها على رصد أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تمس حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وأكدت وزارة التموين استمرار الحملات التفتيشية اليومية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، موجهة بضرورة تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار عادلة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

