حياة كريمة تطلق مبادرة "العودة للمدرسة" بالقليوبية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة “العودة للمدرسة” بمحافظة القليوبية، والتي تهدف إلى دعم الطلاب والمعلمين نفسيا وجسديا، وتعزيز مفاهيم الوعي والإبداع داخل البيئة المدرسية، في إطار حرصها على الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعي بين طلاب المدارس ومعلميهم.

وشهدت المبادرة تنظيم عدد من الندوات التوعوية التي تناولت موضوعات حيوية مثل الكشف المبكر عن الإعاقة، والتنمر والتحرش، وأهمية النظافة الشخصية، بمشاركة خبراء تربويين ونفسيين ومتخصصين في مجالات الصحة العامة.

وأكدت حياة كريمة أن الهدف من هذه الفعاليات هو نشر الوعي المجتمعي داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على الإبداع والعطاء.

واختتمت فعاليات المبادرة بأجواء من البهجة، حيث تم تقديم فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا رمزية لإدخال البسمة على وجوه الأطفال، في رسالة إنسانية تؤكد أن التعليم الحقيقي لا يقتصر على الكتب، بل يمتد إلى بناء الوعي وتنمية الإبداع.

