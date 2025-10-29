حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

رسوم تصريح الدفن، دق الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، ناقوس الخطر بشأن مصاريف تصريح الدفن، التي كانت مجانية منذ سنوات، وبعد ذلك أصبحت هناك مصاريف يتم دفعها للحصول على تصريح لدفن الموتى، مشيرًا إلى أنها كانت بمبلغ رمزي مقداره 50 جنيها، ليرتفع المبلغ في الوقت الحالي إلى 350 جنيها، حسبما ذكر الدكتور نادر.

رسالة لاذعة للحكومة بشأن مصاريف الدفن

ووجه الدكتور نادر نور الدين رسالة لاذعة للحكومة، طالبها فيها بالنظر في شأن الحصول على تصريح الدفن بمقابل مادي، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، ووصف الحكومة بأنها أصبحت "تاجر جشع متحجر القلب في بلد ثلثي سكانها من الفقراء"!!

وقال الدكتور نادر نور الدين في شأن تحديد رسوم تصريح الدفن: "تصريح الدفن ينبغى أن يكون مجانيا.. إنسانيا تكريم الميت دفنه، وأن الفقراء والفقراء جدًا يموتون أيضًا، وليس الأغنياء فقط، والكثير منهم في العشوائيات ومن المتسولين يدفنون في مقابر الصدقة، والتي كانت تنشئها الحكومات...".

وأوضح نادر نور الدين أمر فرض الرسوم على تصريح الدفن، "وبالتالي فإن فرض رسوم على تصريح الدفن لهو أمر غير إنساني، فقد كان مجانيا من خمس سنوات، ثم أصبح ٥٠ جنيهًا، وارتضى المواطن، ثم اليوم أصبح ٣٥٠ جنيها بدون داع، سوى تحجر قلب الحكومة وانقضاء زمن الإنسانية".

رسوم تصريح الدفن للفقراء

وعن رسوم تصريح الدفن للفقراء، حكى الدكتور نادر نور الدين قصته مع موظف مكتب الصحة، فقال: "سألت موظف في مكتب الصحة، ماذا لو مات متسول أو من هم بلا سكن، ووجده المارة ميتًا على الرصيف، فهل تصرفون له تصريح مجاني بالدفن؟! قال ليس لدينا تعليمات بحالات إنسانية لصرف تصريح الدفن مجانا!؟، قلت هل نتركه يتعفن وينقل الأوبئة أم ستلقونه في القمامة؟!، قال إذا كانت الإنسانية بتلح عليكم فاجمعوا له مبلغ تصريح الدفن!!، قلت نحن سندفع من أموالنا القليلة، ولكن الحكومة أيضًا تصرف من أموالنا وأموال دافعى الضرائب، فهي لا تعمل مثلنا من أجل جلب المال وينبغي أن تقوم بدورها".

التصريح بدفن الموتى، فيتو



ووجه نادر نور الدين رسالة لاذعة للحكومة بشأن رسوم تصاريح الدفن، فقال: "الحكومة حولت مقولة إنها تاجر خائب إلي كونها تاجرا جشعا متحجر القلب في بلد ثلثي سكانها من الفقراء، ويمكن نقبل رسومًا على شهادة الوفاة، ولكن ليس أبدًا على تصريح الدفن!! عودوا الي الإنسانية فهذا أفضل لكم وللبلد".

