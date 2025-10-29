بسبب الخلافات، المركزي الأوروبي يسعى لإطلاق "اليورو الرقمي" بحلول 2029

يسعى البنك المركزي الأوروبي، لإطلاق "اليورو الرقمي" خلال عام 2029، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من مرحلة الإعداد الحالية خلال هذا الشهر.

ويعتزم المسؤولون في المركزي الأوروبي، المضي قدما في العمل التحضيري خلال اجتماع هذا الأسبوع في فلورنسا بإيطاليا، على أن يتم إصدار العملة في عام 2029 شريطة وجود إطار قانوني واضح، بحسب وكالة بلومبرج.

مشروع إطلاق "اليورو الرقمي"

وبدأت مرحلة الإعداد لمشروع إطلاق "اليورو الرقمي" في عام 2023 ومدتها عامان، على أمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القوانين اللازمة لإطلاق النسخة الرقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، إلا أن الخلاف لا يزال قائما بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي حول التشريعات المطلوبة.

اليورو الرقمي يواجه تحديات

ويواجه اليورو الرقمي العديد من التحديات، حيث يتمثل أكبر عائق في تحفظات حزب الشعب الأوروبي، إذ يفضل بعض نوابه البحث عن بديل يقدمه القطاع الخاص بدلًا من الحل الرقمي الذي يقترحه البنك المركزي الأوروبي، في المقابل، تتزايد الضغوط لكسر هذا الجمود، في ظل انتقادات واسعة لاعتماد القارة المفرط على شركات أميركية مثل "فيزا" و"ماستركارد" و"باي بال" في المدفوعات التجارية.

وتزايدت المخاوف من اتساع نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أضفى زخمًا جديدًا على النقاش الدائر.

أوروبا تبحث عن "الاستقلال الاستراتيجي"

فيما تحث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومسؤولون آخرون على تسريع وتيرة العمل لتعزيز "الاستقلال الاستراتيجي" للقارة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وهو ما سيجد انعكاسه أيضا في بيان البنك المقرر صدوره غدا الخميس.

كان عضو المجلس التنفيذي في البنك، بييرو تشيبولوني، أول من أشار علنا إلى عام 2029 كموعد محتمل للإطلاق، قائلا خلال فعالية لـ"بلومبرج" في سبتمبر إن "منتصف عام 2029 سيكون تقديرا معقولا"، وتلت مرحلة الإعداد الحالية فترة استقصاء استمرت عامين.

كما كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده في تطوير نسخة مخصصة للمدفوعات بين البنوك من العملة الرقمية للبنك المركزي، إذ وافق في يوليو الماضي على خطة تتيح تسوية المعاملات المعتمدة على تقنية "بلوكتشين" (DLT) باستخدام أموال البنك المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.