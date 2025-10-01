الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو في سبتمبر

منطقة اليورو، فيتو
منطقة اليورو، فيتو

تدهورت ظروف التصنيع في منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث، حيث انخفض مؤشر HCOB لمديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 49.8 في سبتمبر من 50.7 في أغسطس.

مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو

يمثل هذا الانخفاض تراجعا عن التحسن الذي شهده شهر أغسطس، والذي كان أول توسع منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب شبكة انفستنج.

وكان الانكماش مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض تدفقات الطلبات الجديدة وتسارع عمليات تخفيض الوظائف، وفقا للبيانات التي تم جمعها بين 11-23 سبتمبر.

وعلى الرغم من الانكماش العام، استمرت أحجام الإنتاج في التوسع للشهر السابع على التوالي، رغم أن النمو تباطأ بشكل ملحوظ من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في أغسطس.

انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مارس، حيث شكلت أسواق التصدير عاملًا سلبيًا خاصًا على إجمالي المبيعات، واستجاب المصنعون للطلب الأضعف بتخفيض الوظائف بأسرع معدل في ثلاثة أشهر وتقليل نشاط الشراء.

انخفضت كل من تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بشكل هامشي خلال الشهر، مما يمثل انحرافا ملحوظا عن اتجاهات التضخم الأخيرة.

من بين الدول الثماني التي تمت مراقبتها في منطقة اليورو، كان هناك انقسام متساو بين تلك التي في حالة توسع وتلك التي في حالة انكماش. تصدرت هولندا الترتيب مع أسرع تحسن لها منذ يوليو 2022، بينما ظلت اليونان وإسبانيا وأيرلندا أيضًا في منطقة النمو.

سجلت أكبر ثلاثة اقتصادات في اتحاد العملة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - جميعها قراءات مؤشر مديري المشتريات دون المستوى الحرج 50.0.

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال سبتمبر

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

اقتصادات منطقة اليورو

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات عن أداء متباين بين اقتصادات منطقة اليورو متوسطة الحجم والأكبر حجما، ينمو التصنيع في دول مثل هولندا وإسبانيا، بينما يتراجع الركود الذي بدأ في 2022-2023 عبر ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولكنه لم ينته بشكل كامل.

