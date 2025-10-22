الأربعاء 22 أكتوبر 2025
تجديد حبس راكب حاول تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح النزهة تجديد حبس راكب متهم بمحاولة تهريب 2000 قرص مخدر إلى خارج البلاد، عبر مطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال المتهم: إن الأقراص التي كان يحاول تهريبها هي للعلاج، حيث سيقوم بإعطائها لصديق له خارج مصر يعاني من أمراض خطيرة وقد وصفها له الطبيب.

البداية، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تفيد باعتزام أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة أثناء سفره إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.


أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن الراكب يخفي كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة داخل إحدى حقائبه.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وعند تفتيش حقائبه، عُثر بداخل إحداها على 2000 قرص مخدر، خبأها داخل مكان سري وأغلقه بإحكام، ظنا منه أنه سيكون بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المختصة.

الجريدة الرسمية