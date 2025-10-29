الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

عزام: البورصة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليا ودوليا

رئيس البورصة
رئيس البورصة

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح فعاليات المؤتمر.

واستهل المؤتمر أعماله بتسلم جمهورية مصر العربية -ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات - رئاسة منظمة الإنتوساي لدورة رئاسية جديدة للأعوام الثلاثة القادمة. 

ويُعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحوكمة والشفافية، لمناقشة سبل تعزيز نظم الرقابة المالية ودعم استدامة الأداء المؤسسي.

جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية

وصرح الدكتور إسلام عزام أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لدورها كشريك فاعل في دعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق. 

كما أكد عزام أن البورصة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليًا ودوليًا، انطلاقًا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والمالية يُسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس البورصة المصرية: من خلال تسلّم مصر – ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات – رئاسة منظمة (INTOSAI) للدورة الرئاسية المقبلة، تتبوأ مصر مكانة محورية ضمن المنظمة التي تسعى إلى دعم أعضائها للإسهام بفعالية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة وفعالية البرامج الحكومية.

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر واجتماعات الاتحاد العالمي بتركيا

وتمثل هذه الرئاسة فرصة مهمة لتحفيز تبادل المعرفة والخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، انسجامًا مع شعار (INTOSAI) - "الخبرة المشتركة تفيد الجميع"، وبما يعزز القيم التي يرسخها الجهاز المركزي للمحاسبات في منظومة الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها المساءلة والشفافية والنزاهة.

الجهاز المركزى للمحاسبات الجهات الرقابية منظمة الإنتوساي شرم الشيخ السيسي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد الوطنى

