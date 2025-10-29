الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس: نشعر بخيبة أمل وليس لدينا عذر

أرني سلوت
أرني سلوت

يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة وذلك على ملعب أنفيلد.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

سلوت يتحدث عن صعوبة مواجهة كريستال بالاس 

تحدث مدرب ليفربول أرني سلوت عن مواجهة كريستال بالاس قائلا:” لقاء الليلة يمنحنا فرصة للتقدم خطوة إلى الأمام، ليس فقط في 

هذه البطولة، بل أيضا في موسمنا بأكمله، أمام خصم صعب ويُواصل إثبات قوته“.

كما علق مدرب نادي ليفربول عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة والخسارة في المباريات الأربع الماضية  قائلا: "من المؤكد أننا لم نصل إلى الأداء الذي تتوقعونه منا أو الذي نتوقعه من أنفسنا، وهذا بالطبع خيبة أمل كبيرة، خاصة بالنظر إلى البداية الإيجابية التي حققناها في الموسم، لا توجد أعذار نعم، نحن على دراية بالأسباب وسنناقشها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول فريق ليفربول كريستال بالاس سلوت آرني سلوت

مواد متعلقة

أول تحرك سعودي للتعاقد مع محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

نجم ليفربول: وفاة جوتا ورحيل النجوم وراء تراجع النتائج

3 حلول أمام ليفربول لإيقاف الانهيار السريع

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية