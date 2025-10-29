مدرب ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس: نشعر بخيبة أمل وليس لدينا عذر

يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة وذلك على ملعب أنفيلد.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

سلوت يتحدث عن صعوبة مواجهة كريستال بالاس

تحدث مدرب ليفربول أرني سلوت عن مواجهة كريستال بالاس قائلا:” لقاء الليلة يمنحنا فرصة للتقدم خطوة إلى الأمام، ليس فقط في

هذه البطولة، بل أيضا في موسمنا بأكمله، أمام خصم صعب ويُواصل إثبات قوته“.

كما علق مدرب نادي ليفربول عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة والخسارة في المباريات الأربع الماضية قائلا: "من المؤكد أننا لم نصل إلى الأداء الذي تتوقعونه منا أو الذي نتوقعه من أنفسنا، وهذا بالطبع خيبة أمل كبيرة، خاصة بالنظر إلى البداية الإيجابية التي حققناها في الموسم، لا توجد أعذار نعم، نحن على دراية بالأسباب وسنناقشها".

