3 حلول أمام ليفربول لإيقاف الانهيار السريع

تلقى نادي ليفربول ضربة جديدة بخسارته أمام برينتفورد، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لتتعمق أزمته بعد تراجعه إلى المركز السابع وسط تساؤلات حادة حول قدرة المدرب أرني سلوت على إنقاذ الفريق من الانهيار.

تراجع أرقام ليفربول وانهيار دفاعه

ومع اتساع الفارق مع آرسنال المتصدر، بدأت جماهير ليفربول تتحدث عن أزمة حقيقية تتجاوز النتائج إلى ضعف البنية التكتيكية وروح المنافسة داخل غرفة الملابس.

ليفربول استقبل 14 هدفا في 9 مباريات فقط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تلقاه في الفترة نفسها من الموسم الماضي.

كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق أربع مباريات متتالية في الدوري منذ موسم 2021، حين عاش النادي أزمة مشابهة بعد التتويج باللقب، لكن هذه المرة تبدو الأسباب داخلية أكثر، بين تراجع الحماسة وتراجع أداء العناصر الأساسية.

ووفقا للعديد من التقارير، فإن هناك 3 حلول أمام ليفربول لعدم الانهيار الكبير.

قرار حاسم بشأن مصير محمد صلاح

يحتاج أرني سلوت إلى إعادة تحديد دور محمد صلاح داخل المنظومة، لأنه ما زال الورقة الأهم هجوميا، لكن الفريق بات يعتمد عليه بشكل مفرط.

ومنح صلاح حرية أكبر للتحرك بين الخطوط أو حتى إراحته مؤقتا لإعادة توازنه الذهني قد يكون خطوة جريئة لكنها ضرورية لاستعادة الفاعلية الهجومية.

تعديل النظام التكتيكي والخططي

اعتماد سلوت على خطة 4-3-3 التقليدية لم يعد مجديا مع ضعف الضغط في الوسط.

والحل يكمن في التحول إلى نظام أكثر مرونة مثل 4-2-3-1؛ ما يمنح خط الوسط صلابة أكبر ويساعد في تقليل المساحات المفتوحة أمام الدفاع، وهذا التغيير قد يعيد الانضباط المفقود ويمنح الفريق القدرة على استعادة التوازن الدفاعي.

إعادة شحن الروح القتالية والحماسة لدى اللاعبين

تراجع الحماسة الجماعية بات واضحا في لغة الجسد وأداء اللاعبين، وأصبح سلوت مطالبًا بإعادة بناء الدافع النفسي داخل المجموعة عبر إشراك العناصر الشابة الجائعة للنجاح، وفرض انضباط واضح في التدريبات والمباريات، فمن دون تلك الروح، لن تنجح أي خطة تكتيكية مهما كانت جودة اللاعبين.

