الأربعاء 29 أكتوبر 2025
باريس سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة برشلونة مجانا

برشلونة، فيتو

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في توجيه ضربة قوية إلى برشلونة الإسباني، عبر التعاقد مع أحد أبرز مواهبه الشابة في صفقة انتقال حر خلال صيف عام 2026.

خوان هيرنانديز هدف لباريس سان جيرمان 

ووفقًا للصحفي فرناندو بولو من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والمتخصص في أخبار برشلونة، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع اللاعب الشاب خوان هيرنانديز، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يلعب في صفوف الفريق الثاني لبرشلونة، إضافة إلى تمثيله منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

ويُعد هيرنانديز من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية برشلونة، وتسعى إدارة النادي الكتالوني لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2026، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بعد، رغم اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد دون إذن ناديه، على أن يرحل رسميًّا بنهاية الموسم.

وأكد الصحفي الإسباني أن باريس سان جيرمان بدأ محاولات جادة لخطف اللاعب مجانًا عقب انتهاء عقده، حيث يترقب النادي الباريسي حلول شهر يناير المقبل للدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب ووكلاء أعماله تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر.
 

الجريدة الرسمية